Анчелотти не будет признан лучшим тренером года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не получит награду лучшего тренера года. Такой информацией решил поделиться Diario AS.

Сообщается, что лучшим тренером будет признан наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Напомним, под его руководством команда стала чемпионом Европы – 2024.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Анчелотти вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Церемония награждения лучших игроков и тренеров прошлого сезона состоится уже сегодня, 28 октября. Начало события запланировано на 21:00 по московскому времени.

Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия.