Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч»

«Реал» возмущён победой Родри в голосовании за «Золотой мяч». Появилась информация о том, что мадридский клуб в знак протеста даже отменил поездку в Париж на торжественную церемонию вручения награды. Но как же «Реал» узнал о победе Родри?

Как сообщает El Chiringuito, информацию о победе Родри в голосовании «Реалу» сообщил «Манчестер Сити».

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Недавно полузащитник получил серьёзную травму колена и перенёс операцию. В сезоне 2024/2025 Родри больше не сыграет.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно будет в текстовой трансляции.

Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»