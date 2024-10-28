Винисиус заказал ресторан для празднования «Золотого мяча» - всё пришлось отменять

Форвард Винисиус Жуниор был уверен, что в понедельник именно он получит «Золотой мяч». Впрочем, в прессе появилась информация о победе Родри в голосовании. В итоге «Реал» и вовсе отменил поездку в Париж в знак протеста.

Как сообщает Relevo, Винисиус собирался отметить завоевание «Золотого мяча» прямо в Париже. Для этого бразилец забронировал ресторан, где собирался провести время в компании других представителей делегации «Реала» и близких. Винисиус даже тщательно проработал образ – подобрал костюм, туфли, украшения и причёску. Впрочем, вся подготовительная работа была проделана зря.