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Винисиус заказал ресторан для празднования «Золотого мяча» - всё пришлось отменять

28 Октября 2024 • 18:50 Комментировать (1)

Форвард Винисиус Жуниор был уверен, что в понедельник именно он получит «Золотой мяч». Впрочем, в прессе появилась информация о победе Родри в голосовании. В итоге «Реал» и вовсе отменил поездку в Париж в знак протеста.

Как сообщает Relevo, Винисиус собирался отметить завоевание «Золотого мяча» прямо в Париже. Для этого бразилец забронировал ресторан, где собирался провести время в компании других представителей делегации «Реала» и близких. Винисиус даже тщательно проработал образ – подобрал костюм, туфли, украшения и причёску. Впрочем, вся подготовительная работа была проделана зря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Комментарии (1) Все комментарии
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Roni
28 Октября 2024 в 18:57
Вот чем он занимался в Эль класико
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