Озвучена позиция «Реала» по «Золотому мячу»

В «Реале» сильно злятся из-за победы Родри в голосовании за «Золотой мяч». Появлялась информация о том, что мадридский клуб в знак протеста в последний момент отменил поездку на церемонию в Париж.

«Если критерии награды не объявляют победителем Винисиуса, то критерии должны объявить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, премия «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал». А «Реал» не ездит туда, где его не уважают», - приводит позицию из «Реала» Mundo Deportivo.

«Реал» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.