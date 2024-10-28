Стало известно, кто в «Реале» первым отказался ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»

«Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», о чём в один голос твердят все мировые спортивные СМИ. Мадридский клуб решил бойкотировать мероприятие из-за несогласия с победой полузащитника Родри в голосовании.

Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, первым человеком из «Реала», отказавшимся ехать на церемонию, был Винисиус Жуниор. Именно бразильца считали фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Партнёры по команде и «Реал» поддержали Винисиуса, поэтому чартерный рейс из Мадрида в Париж был отменён.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 2 ноября, - против «Валенсии».