«Барселона» нашла нового вратаря, но есть проблема

Вратарь «Порту» Диогу Кошта может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, «Барселона» заинтересована в подписании 25-летнего голкипера «Порту». Однако сделку осложняет стоимость Кошты, которая составляет 45 миллионов евро.

При этом источник отметил, что за португальцем следит английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Кошта провел 12 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 13 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор игрока с «Порту» рассчитан до конца июня 2027 года.