Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик стал лучшим тренером испанской Ла Лиги по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В октябре «Барселона» провела три матча в рамках Ла Лиги, в которых с крупным счетом одолела «Алавес» (5:0), «Севилью» (4:1) и «Реал» (4:0).

Стоит сказать, что для Флика это уже вторая подобная награда. Ранее он признавался тренером месяца в августе.

После 11 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 30 очков. Отрыв от ближайшего соперника составляет шесть зачетных баллов.

В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют у себя дома с «Эспаньолом».