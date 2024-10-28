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У Винисиуса считают, что он останется без «Золотого мяча»

28 Октября 2024 • 16:57 Комментировать

В понедельник вечером в Париже будет вручаться «Золотой мяч». Фаворитом на получение награды называли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Впрочем, уверенности в таком развитии событий нет. Своими данными на этот счёт поделился известный журналист Фабрис Хокинс.

«Окружение Винисиуса Жуниора теперь убеждено, что ему не будет вручен «Золотой мяч». У всех в Мадриде такое чувство», - написал Хокинс.

Основным конкурентом Винисиуса Жуниора в борьбе за «Золотой мяч» называли полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Следить за церемонией вручения «Золотого мяча» можно будет в текстовой трансляции.

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