​Флик повторил подвиг Венейблса

В минувшие выходные «Барселона» съездила в рамках очередного тура испанского чемпионата в Мадрид, где добыла категорическую победу над «Реалом» - 4:0. Это была первая игра нового тренера «Барсы» Ханса Флика на «Сантьяго Бернабеу», и он выиграл.

Последним, кому удавалось подобное, был в 1984 году бывший английский тренер «Барселоны» Терри Венейблс, команда которого забила три безответных мяча «Реалу» 2 сентября 1984 года.

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата. В следующем туре и каталонскому гранду предстоит сыграть против принципиального соперника - «Эспаньола».