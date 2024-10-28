Глава премии «Золотой мяч»: «Победителя знают только два человека»

В прессу просочилась информация о том, что нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал победителем голосования за «Золотой мяч». Комментарий на этот счёт дал Марк Лас, который является руководителем престижной премии.

«Победителя знают только два человека: я и глава France Football. Любой, кто говорит, что уже знает имя победители или у него есть список, - лжец», - слова Ласа приводит Madrid Universal.

Отметим, что в прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси. Для аргентинского нападающего эта награда стала восьмой в футбольной карьере.