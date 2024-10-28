Раскрыта реакция игроков «Реала» на поражение 0:4 от «Барселоны»

«Реал» несколько дней назад огорчил своих болельщиков, проиграв на своём поле «Барселоне» с результатом 0:4. Журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito сообщил о том, что футболисты мадридской команды не чувствуют себя униженными после «эль класико». Игрокам «сливочных» не стыдно за такой крупный счёт на «Сантьяго Бернабеу». Поражение 0:4 футболисты связывают с плохой реализацией голевых моментов.

На текущий момент мадридский «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команды Карло Анчелотти отстаёт на шесть зачётных баллов.