Появилась информация о состоянии Рюдигера после «эль класико»

«Реал» на выходных проиграл дома «Барселоне» с крупным счётом 0:4. После игры в прессе писали о том, что у защитника мадридской команды Антонио Рюдигера проявились проблемы со здоровьем.

Рюдигер прошёл обследование, которое показало, что никакой травмы нет. У немецкого футболиста просто наблюдается мышечная перегрузка.

Теперь Антонио Рюдигер рискует пропустить матч против «Валенсии», если медики посчитают, что футболисту будет лучше отдохнуть. При этом есть ощущение, что Рюдигер будет готов выйти на поле, пишет AS.

Матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» пройдёт в субботу, 2 ноября.