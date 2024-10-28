Менье: «Я бы отдал свой дом, чтобы Беллингему вручили «Золотой мяч»

Защитник французского «Лилля» Тома Менье рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в 2024 году. Его выбор пал на английского полузащитника Джуда Беллингема, выступающего за мадридский «Реал».

«Беллингем – это сенсация. Я бы отдал свой дом, чтобы ему вручили «Золотой мяч», - передает слова защитника Telefoot.

Ранее в прессе сообщалось, что фаворитом на престижную индивидуальную награду считается бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня, 28 октября, в Париже. В прошлом году обладателем награды стал аргентинский нападающий Лионель Месси.