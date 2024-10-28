Мбаппе оценил свою игру в «Реале» после 0:4 от «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен своей игрой за «королевский» клуб, об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 25-летний форвард чувствует, что пока не оправдывает возложенных ожиданий. Несмотря на это, француз верит, что добьется успеха в «королевском» клубе.

В недавнем поединке против каталонской «Барселоны» Мбаппе восемь раз попал в офсайд. В нынешнем сезоне Килиан провел 14 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и два результативных паса.

В рамках 11-го тура чемпионата Испании «Реал» потерпел разгромное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4.