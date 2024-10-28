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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» хочет купить нового вратаря после 0:4 от «Барселоны»

28 Октября 2024 • 11:10 Комментировать (1)

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал каталонскую «Барселону». «Сливочные» потерпели разгромное фиаско со счетом 0:4.

В прошедшей встрече ворота «королевского» клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Президент «сливочных» Флорентино Перес остался недоволен выступлением резервиста команды и решил подписать еще одного голкипера, об этом рапортуют журналисты Realmadridexclusivo.

Главным претендентом на переход в «Реал» считается голкипер «Лилля» Люка Шевалье. Трансферная стоимость французского вратаря составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Андрей Лунин Люка Шевалье ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
28 Октября 2024 в 11:14
у Переса маразм чтоли???? вратарь то причем, если ЦЗ дважды обеспечили тому выходы один на один?????
ау, президент Реала!!!! нам защитники нужны!!! не хрустальные как Алаба и Милитао, а норм игроки!!!!!
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