Президент «Реала» хочет купить нового вратаря после 0:4 от «Барселоны»

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал каталонскую «Барселону». «Сливочные» потерпели разгромное фиаско со счетом 0:4.

В прошедшей встрече ворота «королевского» клуба защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Президент «сливочных» Флорентино Перес остался недоволен выступлением резервиста команды и решил подписать еще одного голкипера, об этом рапортуют журналисты Realmadridexclusivo.

Главным претендентом на переход в «Реал» считается голкипер «Лилля» Люка Шевалье. Трансферная стоимость французского вратаря составляет 25 миллионов евро.