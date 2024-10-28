В Испании считают, что «Реал» растрачивает талант Беллингема

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проводит текущий сезон не так ярко, как предыдущий.

Роль англичанина несколько изменилась: в нынешней системе от него не требуется регулярно завершать атаки, как прежде, ведь теперь есть Килиан Мбаппе. Журналисты Marca отметили, что в недавнем «эль класико», которое завершилось крупным поражением «Реала» от «Барселоны» (0:4), Беллингем располагался ниже правого защитника Лукаса Васкеса, если смотреть на усреднённые позиции игроков.

«Реал» не может позволить себе растрачивать талант Беллингема – он должен вернуться на свою позицию. Джуд не может играть глубже правого защитника», – считают редакторы известной газеты.