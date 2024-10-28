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«Барселона» запланировала продление контракта с одной из главных звёзд слухи

28 Октября 2024 • 05:10 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
03.11 18:15

В «Барселоне» намерены предложить новый контракт ключевому игроку.

Речь о Рафинье Диасе, грандиозно проводящем текущий сезон. По сведениям Diario Sport, на который ссылается Transfer News Live, в каталонском клубе считают, что смогут договориться с бразильским вингером о новом соглашении. 

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года. В нынешней кампании Рафинья отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами в 14 поединках за команду Ханса-Дитера Флика во всех турнирах.

Цвета «Барселоны» бразилец представляет с лета 2022 года – он был куплен у английского «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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Сегодня, 28 Октября
05:10
«Барселона» запланировала продление контракта с одной из главных звёзд
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