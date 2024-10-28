Соперники «Барселоны» попадали в офсайд 77 раз в 11 матчах Ла Лиги, у ближайшего преследователя – 35

Офсайдная ловушка – одно из оружий «Барселоны» при Хансе-Дитере Флике.

В недавнем матче с мадридским «Реалом» (4:0) каталонцы 12 раз «поймали» соперников в офсайд – в восьми случаях это был Килиан Мбаппе. В общей сложности в 11 поединках Ла Лиги оппоненты «сине-гранатовых» оказывались в положении вне игры 77 раз. Для осознания того, насколько это много, можно привести показатели ближайших преследователей: «Осасуна» занимает второе место в чемпионате Испании с 35 спровоцированными офсайдами.

В пяти ведущих европейских лигах «Барселона» также безоговорочно лидирует: соперники английского «Брайтона» были в офсайде те же 35 раз (при девяти проведённых встречах) – это наивысший показатель после «Барсы».