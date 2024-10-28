Стало известно, почему Флик не стал менять тактический план перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не отказался от своих идей в матче с мадридским «Реалом».

Каталонцы были вознаграждены за смелость – победа 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Как отмечает Diario Sport, Флик намеренно отказался от изменений в тактическом рисунке игры перед встречей с «Реалом»: наставник посчитал, что футболисты не будут воспринимать его всерьёз, если он отойдёт от своих привычных задумок из страха проиграть грозному сопернику.

Игра с экстремально высокой линией обороны против сверхбыстрых Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора казалась большим риском, но дала результат: мадридцы попали в офсайд невероятные 12 раз, причём в восьми случаях во вне игры оказывался французский форвард.