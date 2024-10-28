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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Леганес» впервые с 2019 года выиграл с крупным счётом

28 Октября 2024 • 03:25 Комментировать
Леганес
3:0
Сельта

В испанском футболе прошли матчи одиннадцатого тура чемпионата, «Леганес» принимал дома «Сельту» и во втором тайме матча забил той три безответных мяча. Это была лишь вторая победа «Леганеса» в новом сезоне, но еще интереснее, что клуб не побеждал с крупным счётом в высшей лиге испанского футбола аж с 2019 года. Тогда счёт был таким же, 3:0, но играл «Леганес» против «Севильи».

В следующем туре Ла Лиги «Леганесу» предстоит сыграть в Каталонии против «Жироны», это случится во второй день ноября. Сейчас клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
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