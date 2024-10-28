​«Леганес» впервые с 2019 года выиграл с крупным счётом

В испанском футболе прошли матчи одиннадцатого тура чемпионата, «Леганес» принимал дома «Сельту» и во втором тайме матча забил той три безответных мяча. Это была лишь вторая победа «Леганеса» в новом сезоне, но еще интереснее, что клуб не побеждал с крупным счётом в высшей лиге испанского футбола аж с 2019 года. Тогда счёт был таким же, 3:0, но играл «Леганес» против «Севильи».

В следующем туре Ла Лиги «Леганесу» предстоит сыграть в Каталонии против «Жироны», это случится во второй день ноября. Сейчас клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.