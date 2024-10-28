Вальверде: «Реал» всегда возвращается»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мыслями после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4).

Команда Карло Анчелотти провалила «эль класико», крупно уступив на своём поле. Вальверде присоединился к одноклубникам, высказавшимся о неудаче в социальных сетях спустя один день.

«Я буду падать миллион раз, но всегда буду подниматься». Потому что мы – «Реал» Мадрид, это написано в нашей истории», – написал уругвайский хавбек.

После поражения в очном матче отставание «Реала» от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» увеличилось до шести очков. Впереди ещё 27 туров.