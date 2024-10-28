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Винисиус: «Реал» вернётся, как и всегда»

28 Октября 2024 • 01:00 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался после недавнего разгрома от «Барселоны» (0:4).

В субботу команда Карло Анчелотти уступила в домашнем «эль класико», пропустив все четыре гола во втором тайме.

«Мы вернёмся, как и всегда. «Реал» – самый большой клуб, вы знаете это», – написал в социальных сетях звёздный бразилец спустя день после неудачи.

Уже в понедельник Винисиус Жуниор с высокой долей вероятности поднимет над головой «Золотой мяч». Лидер атаки мадридского гранда считается явным фаворитом в споре за награду.

Следующий матч «Реала» состоится 2 ноября – соперником будет «Валенсия».

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Сегодня, 28 Октября
01:00 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Реал» вернётся, как и всегда»
01:00 · Испания. Ла Лига
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16:41 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выявили проблемы после фиаско в «эль класико» 3
15:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – после 0:4 в «эль класико»: «Я не жалею» 6
15:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны Анчелотти 5
14:54 · Испания. Ла Лига
Флик наградил игроков «Барселоны» после разгромов «Баварии» и «Реала» 2
13:58 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» закурил в раздевалке после разгрома «Реала» в «эль класико» 3
13:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига обратится в полицию после инцидента с Ямалем в «эль класико» 1
13:32 · Испания. Ла Лига
Раскрыта фраза Винисиуса в адрес Гави во время стычки в «эль класико» 6
13:25 · Испания. Ла Лига
В «Реале» оценили 0:4 от «Барселоны» 1
13:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» 1
13:06 · Испания. Ла Лига
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