Винисиус: «Реал» вернётся, как и всегда»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался после недавнего разгрома от «Барселоны» (0:4).

В субботу команда Карло Анчелотти уступила в домашнем «эль класико», пропустив все четыре гола во втором тайме.

«Мы вернёмся, как и всегда. «Реал» – самый большой клуб, вы знаете это», – написал в социальных сетях звёздный бразилец спустя день после неудачи.

Уже в понедельник Винисиус Жуниор с высокой долей вероятности поднимет над головой «Золотой мяч». Лидер атаки мадридского гранда считается явным фаворитом в споре за награду.

Следующий матч «Реала» состоится 2 ноября – соперником будет «Валенсия».