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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне»

28 Октября 2024 • 01:00 Комментировать
Реал Сосьедад
0:2
Осасуна

В последних турах Ла Лиги «Реал Сосьедад» начал оживать, но сегодня неудачно сыграл дома против «Осасуны». На экваторе первого тайма Брайан Сарагоса точно доставил мяч к воротам на голову Лукаса Торро, а тот переиграл голкипера - 0:1. Наиф Агер также головой атаковал вскоре, но здесь вратарь был безупречен. На 34-й минуте Сарагоса ассистировал уже Анте Будимиру - 0:2. Он же был близок к дублю на 65-й минуте, однако направил мяч рядом с каркасом.

Арсен Захарян пока еще не попадает в заявку, хотя близок к возвращению в строй, а его команда идет 12-й. Соперник делит пятое место.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:2Осасуна
  23'Торро Лукас (0:1)
  34'Будимир Анте (0:2)
Ремиро АлехандроАрамбуру Хон 79' (Одриосола Альваро ( 79'  84') Субельдия ИгорАгер НаифГомес СерхиоСубименди Мартин  74'Оярсабаль Микель 70' (Бекер Шеральдо ( 70') Сучич Лука 70' (Умар Садик ( 70') Браис МендесБарренечеа Андер 70' (Туррьентес Беньят ( 70') Оскарссон Орри 46' (Кубо Такефуса ( 46')
Запасные: Ариц ЭлустондоМуньос АйхенМарреро УнаиХави ЛопеcДжон Мартин ВисентеПачеко ХонОласагасти Хон
Эррера Серхио  45'Аресо ХесусКатена АлехандроБойомо ФлавьянКруз Хуан 83' (Видаль Начо ( 83') Монкайола Хон 63' (Ибаньес Пабло ( 63') Торро ЛукасОрос Аймар  16'Пенья Рубен 63' (Бретонес Абель ( 63') Будимир АнтеСарагоса Брайан  76' 83' (Гомес Мойсес ( 83')
Запасные: Унаи ГарсияГарсия РаульАйтор ФернандесБенито ИкерАрнаис ХосеЭррандо ХорхеМуньос ИкерБарха Энрике
27 октября. Стадион "Реале Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Реал Сосьедад

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