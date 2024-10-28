«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне»

В последних турах Ла Лиги «Реал Сосьедад» начал оживать, но сегодня неудачно сыграл дома против «Осасуны». На экваторе первого тайма Брайан Сарагоса точно доставил мяч к воротам на голову Лукаса Торро, а тот переиграл голкипера - 0:1. Наиф Агер также головой атаковал вскоре, но здесь вратарь был безупречен. На 34-й минуте Сарагоса ассистировал уже Анте Будимиру - 0:2. Он же был близок к дублю на 65-й минуте, однако направил мяч рядом с каркасом.

Арсен Захарян пока еще не попадает в заявку, хотя близок к возвращению в строй, а его команда идет 12-й. Соперник делит пятое место.