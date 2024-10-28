«Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне»

В последних турах Ла Лиги «Реал Сосьедад» начал оживать, но сегодня неудачно сыграл дома против «Осасуны». На экваторе первого тайма Брайан Сарагоса точно доставил мяч к воротам на голову Лукаса Торро, а тот переиграл голкипера - 0:1. Наиф Агер также головой атаковал вскоре, но здесь вратарь был безупречен. На 34-й минуте Сарагоса ассистировал уже Анте Будимиру - 0:2. Он же был близок к дублю на 65-й минуте, однако направил мяч рядом с каркасом.
Арсен Захарян пока еще не попадает в заявку, хотя близок к возвращению в строй, а его команда идет 12-й. Соперник делит пятое место.
Протокол игры
|23'Торро Лукас (0:1)
|34'Будимир Анте (0:2)
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон79' (Одриосола Альваро (79') • 84'Субельдия Игор•Агер Наиф•Гомес Серхио•Субименди Мартин• 74'Оярсабаль Микель70' (Бекер Шеральдо (70') •Сучич Лука70' (Умар Садик (70') •Браис Мендес•Барренечеа Андер70' (Туррьентес Беньят (70') •Оскарссон Орри46' (Кубо Такефуса (46')
Эррера Серхио• 45'Аресо Хесус•Катена Алехандро•Бойомо Флавьян•Круз Хуан83' (Видаль Начо (83') •Монкайола Хон63' (Ибаньес Пабло (63') •Торро Лукас•Орос Аймар• 16'Пенья Рубен63' (Бретонес Абель (63') •Будимир Анте•Сарагоса Брайан 76'83' (Гомес Мойсес (83')
27 октября. Стадион "Реале Арена".
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