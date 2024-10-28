Модрич высказался о провале «Реала» в «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отреагировал на недавнюю неудачу команды в матче с «Барселоной».

В субботу «сливочные» уступили принципиальному сопернику в родных стенах со счётом 0:4. После завершения поединка игроки столичного гранда решили не беседовать со СМИ.

Спустя сутки после завершения встречи 39-летний хорват выпустил публикацию, посвящённую провалу «Реала»: «Время поднять голову, продолжать учиться, работать и настаивать на своём. Полная уверенность в команде. Hala Madrid», – написал в социальных сетях Модрич, ставший самым возрастным футболистом в истории «эль класико».