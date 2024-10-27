Симеоне обвинил себя в первом поражении «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал неудачу своей команды в матче с «Бетисом» (0:1).

Уже на четвёртой минуте встречи хозяева поля вышли вперёд благодаря автоголу Хосе Хименеса. В оставшееся время «матрасники» так и не смогли поразить чужие ворота – первое поражение в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Я плохо подготовил команду к матчу. Я ответственен за то, что план не сработал.

Нам явно есть над чем работать, есть куда расти. Новым игрокам ещё предстоит освоиться, а я должен научиться лучше использовать их сильные стороны», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.