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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне обвинил себя в первом поражении «Атлетико»

27 Октября 2024 • 23:38 Комментировать
Бетис
1:0
Атлетико М

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал неудачу своей команды в матче с «Бетисом» (0:1).

Уже на четвёртой минуте встречи хозяева поля вышли вперёд благодаря автоголу Хосе Хименеса. В оставшееся время «матрасники» так и не смогли поразить чужие ворота – первое поражение в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Я плохо подготовил команду к матчу. Я ответственен за то, что план не сработал.

Нам явно есть над чем работать, есть куда расти. Новым игрокам ещё предстоит освоиться, а я должен научиться лучше использовать их сильные стороны», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.

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Бетис Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

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