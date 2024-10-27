Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал крупную победу «сине-гранатовых» над «Реалом».

Игра 11-го тура испанской Ла Лиги завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

— Какая прекрасная победа, — написал Месси на своей страничке в социальной сети.

После 11 туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в копилке 30 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Реал», составляет шесть баллов.

Следующим соперником «Барселоны» в Ла Лиге станет «Эспаньол». Встреча пройдет 3 ноября, начало — в 18:15 по мск.