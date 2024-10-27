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Ранний автогол позволил «Бетису» нанести «Атлетико» первое поражение в Ла Лиге

27 Октября 2024 • 22:27 Комментировать
Бетис
1:0
Атлетико М
окончен

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл в гостях против «Бетиса». Севильцы умудрились нанести более двух десятков ударов по воротам, но в створ почти не попадали.

На четвертой минуте провели атаку левым флангом хозяева поля, прошла прострельная передача на ближний угол вратарской, защитник Хосе Хименес оказался первым на мяче, но неудачно срезал мяч в свои же ворота, голкипер такого не ожидал и среагировать не сумел - 1:0. Абде Эз грамотно стартовал и убежал на свидание с голкипером, ворвался в штрафную и пробил низом в левый нижний угол ворот, но в рамку не попал. Эсекьель Авила получил мяч в штрафной площади и метров с 15 пробил по воротам, кипер не среагировал, но за гостей сыграл каркас ворот.

После перерыва Пабло Форнальс с десяти метров после передачи с левого края зарядил в каркас ворот, мяч отскочил обратно, Пабло попытался сыграть головой, а Хави Галан замахнулся и попал ногой по лицу - пенальти. ВАР помог арбитру отменить решение, сначала была игра в мяч. Анхель Корреа пробил по воротам после розыгрыша аута с правого фланга атаки, вратарь же не ожидал такого и просто выступил в роли зрителя. Разыграли штрафной с левого фланга гости, пошла навесная передача в штрафную, рикошет и вновь мяч попал в каркас ворот, немного чиркнул и ушёл за лицевую линию. Витор Роке умчался на своей сумасшедшей скорости по левому краю, вошёл в штрафную и с нескольких метров переиграл стража ворот, но и здесь нет гола - вне игры.

«Атлетико» потерпел первое поражение в Ла Лиге и остался четверым, соперник идет следом.

Протокол игры  
Бетис1:0Атлетико М
(1:0) Хименес Хосе4'  
Силва РуиРуибаль Айтор  84' 90' (Сабали Юссуф ( 90') Бартра МаркЛьоренте ДиегоПерро Ромен  75'Форнальс ПаблоКардозо ДжонниАлтимира СерхиЭз Абде 90' (Лосада Икер ( 90') Роке ВиторАвила Эсекьель 77' (Диао Ассане ( 77')
Запасные: Родригес РикардоБакамбу СедрикМенди НобельХуанми МигельФлорес МатеоАдриан Сан-Мигель  88'Вьейтес Франсиско
Облак ЯнМолина НауэльВитсель АксельХименес ХосеМандава Рейнилду  7' 46' (Сорлот Александр ( 46') Де Пауль Родриго 84' (Лемар Тома ( 84') Коке Хорхе  66'Галлахер Конор 46' (Галан Хави ( 46') Лино Сэмуел 70' (Симеоне Джулиано ( 70') Гризманн Антуан 70' (Корреа Анхель ( 70') Альварес Хулиан
Запасные: Костис ИлиасХисмера АйторСпина ХеронимоМуссо ХуанГомис АнтониоРикельме Родриго
27 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Бетис Атлетико Мадрид

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