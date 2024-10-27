Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны»

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на проявления расизма в поединке против каталонской «Барселоны» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Очень жаль, что в этот вечер на стадионе были проявления расизма. Таким людям нет места в обществе. Я полностью поддерживаю Рафинью, Фати и Ямаля. Уверен, местная полиция сделает все, чтобы наказать преступников», - говорится в публикации нападающего.

Поединок «Реала» и «Барселоны» прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился крупным поражением «королевского» клуба со счетом 0:4. После этого фиаско «сливочные» отстают от «сине-гранатовых» на шесть очков в Ла Лиге.