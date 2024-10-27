Бывший игрок мадридского «Реала» Карлос Аранда в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупном поражении «сливочных» в матче с «Барселоной».

Напомним, встреча 11-го тура испанской Ла Лиги завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

— Все очень просто. Флик переиграл Анчелотти. Он смог взять игру под свой контроль. Думаю, что Анчелотти ошибся. Ему нужно было ставить Модрича в основу, обязательно использовать Джуда, как ложную девятку, а Мбаппе и Вини должны были играть по краям. С такой моделью «Реал» бы победил, — сказал Аранда.

После победы «Барселона» оторвалась в таблице от «Реала» уже на шесть очков.