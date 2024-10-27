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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» едва одним ударом не выиграла битву аутсайдеров

27 Октября 2024 • 20:14 Комментировать
Хетафе
1:1
Валенсия

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» с «Валенсией» бились за важные очки в 11-м туре чемпионата Испании. Гости смогли лишь раз пробить по воротам, соперник - шесть. Но даже при этом были моменты.

На 36-й минуте после подачи углового Энцо Барренечеа переправил мяч ногой в пустой угол - 0:1. После перерыва ударом в перекладину отметился Мауро Арамбарри. На 88-й минуте Максимилиано Кофрие сыграл рукой - пенальти, а Арамбарри свой шанс использовал - 1:1.

«Хетафе» в очке над зоной вылета, противник - последний.

Протокол игры  
Хетафе1:1Валенсия
  36'Барренечеа Энцо (0:1)
(1:1) Арамбарри Мауро90'  
Сория ДавидИглесиас Хуан 46' (Ньом Аллан ( 46'  90') Дьене Даконам  90'Альдерете ОмарРико ДиегоПерес Карлес  45' 46' (Уче Крисантус ( 46') Милья ЛуисАрамбарри МауроСола Алекс 84' (Аргуеллес Давид ( 84') Родригес Альваро 46' (Гонсалес Петер ( 46') Йылдырым Бертуг
Запасные: Беррокаль ХуанЛетачек ИржиАберден НабильСантьяго ХесусДуарте ДомингушАленья Карлес
Мамардашвили ГеоргийКофрие МаксимилианоМоскера Кристиан  41'Таррега СесарКорреа Тьерри  45' 52' (Фулкье Димитри ( 52'  65') Гайя Хосе 75' (Гасиоровски Ярек ( 75') Ногуэроль Диего Лопес  42' 84' (Перес Фран ( 84') Герра ХавьерБарренечеа Энцо  67' 84' (Гильямон Уго ( 84') Риоха Луис  54' 75' (Валера Херман ( 75') Дуро Уго  88'
Запасные: Каньос СерхиДимитриевски СтолеГомес ДаниэльАбахас РодригоХауме ДоменекАлмейда Андре IV
27 октября. Стадион "Колизеум".
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе

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18:13
Уверенная ставка и прогноз на матч Хетафе — Валенсия чемпионата Испании — 27 октября 2024
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