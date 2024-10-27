«Валенсия» едва одним ударом не выиграла битву аутсайдеров

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» с «Валенсией» бились за важные очки в 11-м туре чемпионата Испании. Гости смогли лишь раз пробить по воротам, соперник - шесть. Но даже при этом были моменты.
На 36-й минуте после подачи углового Энцо Барренечеа переправил мяч ногой в пустой угол - 0:1. После перерыва ударом в перекладину отметился Мауро Арамбарри. На 88-й минуте Максимилиано Кофрие сыграл рукой - пенальти, а Арамбарри свой шанс использовал - 1:1.
«Хетафе» в очке над зоной вылета, противник - последний.
Протокол игры
|36'Барренечеа Энцо (0:1)
|(1:1) Арамбарри Мауро90'
Сория Давид•Иглесиас Хуан46' (Ньом Аллан (46') • 90'Дьене Даконам• 90'Альдерете Омар•Рико Диего•Перес Карлес 45'46' (Уче Крисантус (46') •Милья Луис•Арамбарри Мауро•Сола Алекс84' (Аргуеллес Давид (84') •Родригес Альваро46' (Гонсалес Петер (46') •Йылдырым Бертуг
Мамардашвили Георгий•Кофрие Максимилиано•Москера Кристиан• 41'Таррега Сесар•Корреа Тьерри 45'52' (Фулкье Димитри (52') • 65'Гайя Хосе75' (Гасиоровски Ярек (75') •Ногуэроль Диего Лопес 42'84' (Перес Фран (84') •Герра Хавьер•Барренечеа Энцо 67'84' (Гильямон Уго (84') •Риоха Луис 54'75' (Валера Херман (75') •Дуро Уго 88'
27 октября. Стадион "Колизеум".
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