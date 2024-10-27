«Валенсия» едва одним ударом не выиграла битву аутсайдеров

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» с «Валенсией» бились за важные очки в 11-м туре чемпионата Испании. Гости смогли лишь раз пробить по воротам, соперник - шесть. Но даже при этом были моменты.

На 36-й минуте после подачи углового Энцо Барренечеа переправил мяч ногой в пустой угол - 0:1. После перерыва ударом в перекладину отметился Мауро Арамбарри. На 88-й минуте Максимилиано Кофрие сыграл рукой - пенальти, а Арамбарри свой шанс использовал - 1:1.

«Хетафе» в очке над зоной вылета, противник - последний.