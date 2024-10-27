Флик отказал игрокам «Барселоны» в просьбе

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не стал предоставлять игрокам дополнительный день отдыха после крупной победы над «Реалом».

Ранее сам специалист рассказал, что дал свои игрокам два выходных дня.

Как утверждает журналист Хави Мигель, после разгрома «Реала» игроки «Барселоны» скандировали в раздевалке: «Три выходных!», чтобы оказать давление на Флика и получить еще один день отдыха. Однако, по данным источника, тренер отказал футболистам.

Сообщается, что на сегодняшней тренировке игроки каталонцев снова попытались добиться дополнительного выходного, но получили отказ от Флика.

Свой следующий матч «Барселона» проведет 3 ноября — соперником станет «Эспаньол».