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Флик отказал игрокам «Барселоны» в просьбе

27 Октября 2024 • 19:54 Комментировать (2)
Барселона
...
Эспаньол
03.11 18:15

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не стал предоставлять игрокам дополнительный день отдыха после крупной победы над «Реалом».

Ранее сам специалист рассказал, что дал свои игрокам два выходных дня.

Как утверждает журналист Хави Мигель, после разгрома «Реала» игроки «Барселоны» скандировали в раздевалке: «Три выходных!», чтобы оказать давление на Флика и получить еще один день отдыха. Однако, по данным источника, тренер отказал футболистам.

Сообщается, что на сегодняшней тренировке игроки каталонцев снова попытались добиться дополнительного выходного, но получили отказ от Флика.

Свой следующий матч «Барселона» проведет 3 ноября — соперником станет «Эспаньол».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
27 Октября 2024 в 20:57
ай это начало раздрая в раздивалке.. кхе-кхе..
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Alex1972
27 Октября 2024 в 20:35
Да на нядельку сгонять в Швецию.. Хе.. 🤣
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