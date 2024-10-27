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Гризманн и Альварес — в основе «Атлетико» на битву с «Бетисом»

27 Октября 2024 • 19:34 Комментировать
Бетис
...
Атлетико М
1 3.30 X 3.30 2 2.35
Через 0 ч. 27 мин.

Сегодня, 27 октября, «Атлетико» Мадрид встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба «матрасников» перед игрой опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Хименес, Молина, Витсель, Мандава, Галлахер, де Пауль, Коке (к), Лино, Гризманн, Альварес.

Игра между «Бетисом» и «Атлетико» должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный интернет-портал LiveResult.

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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Хулиан Альварес ещё теги

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