Гризманн и Альварес — в основе «Атлетико» на битву с «Бетисом»

Сегодня, 27 октября, «Атлетико» Мадрид встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба «матрасников» перед игрой опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Хименес, Молина, Витсель, Мандава, Галлахер, де Пауль, Коке (к), Лино, Гризманн, Альварес.

Игра между «Бетисом» и «Атлетико» должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которую организует спортивный интернет-портал LiveResult.