«Леганес» выбрался из зоны вылета, разгромив «Сельту»

Хорошо стартовавшая «Сельта» постепенно откатывается в нижнюю часть таблицы. В 11-м туре чемпионата Испании команда из Виго неудачно гостила у представителей зоны вылета, «Леганеса», хотя чаще контролировала мяч и била по воротам.
На 59-й минуте Диего Гарсия открыл счёт, завершив комбинацию хозяев. Дарко Брашанац убил интригу на 78-й минуте, а вскоре Хуан Круз вывел на убойную позицию Серхио Гонсалеса.
3:0, «Леганес» взмыл на 14-е место, противник - 11-й, набрав на два очка больше.
Протокол игры
|(1:0) Гарсиа Диего59'
|(2:0) Брашанац Дарко78'
|(3:0) Гонсалес Серхио VI82'
Дмитрович Марко•Альтимира Адриа•Саэнс Хорхе46' (Гонсалес Серхио VI (46') •Настасич Матия•Франкеза Энрик•Неу Иван• 75'Тапия Ренато• 71'Сиссе Сейдуба54' (Брашанац Дарко (54') •Раба Даниэль69' (Круз Хуан (69') •Аллер Себастьян54' (Де ла Фуэнте Мигель (54') •Гарсиа Диего65' (Мунир Эль-Хаддади (65')
Гуаита Висенте•Манкильо Хави80' (Гонсалес Альфонсо (80') •Старфельт Карл• 62'Алонсо Маркос•Мингеса Оскар• 84'Альварес Уго•Илайш Мориба63' (Родригес Дамиан (63') •Сотело Хьюго80' (Родригес Хави (80') •Аспас Яго•Бамба Джонатан63' (Сведберг Виллиот (63') •Иглесиас Борха63' (Дувикас Анастасиос (63')
27 октября. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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