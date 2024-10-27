«Леганес» выбрался из зоны вылета, разгромив «Сельту»

Хорошо стартовавшая «Сельта» постепенно откатывается в нижнюю часть таблицы. В 11-м туре чемпионата Испании команда из Виго неудачно гостила у представителей зоны вылета, «Леганеса», хотя чаще контролировала мяч и била по воротам.

На 59-й минуте Диего Гарсия открыл счёт, завершив комбинацию хозяев. Дарко Брашанац убил интригу на 78-й минуте, а вскоре Хуан Круз вывел на убойную позицию Серхио Гонсалеса.

3:0, «Леганес» взмыл на 14-е место, противник - 11-й, набрав на два очка больше.