«Реал» обеспокоен из-за физических проблем двух игроков после «эль класико»

«Реал» провалился в «эль класико» – домашний матч против «Барселоны» был проигран с крупным счётом 0:4. Как сообщает на своих страницах Marca, два защитника «Реала» – Лукас Васкес и Антонио Рюдигер – завершали матч с физическими проблемами, что беспокоит мадридский клуб.

Отмечается, что Рюдигер чувствовал себя хуже – у него были мышечные проблемы. Васкес, в свою очередь, испытывал дискомфорт. В ближайшее время защитники пройдут медицинское обследование.

Стоит сказать, что Лукас Васкес сейчас является единственным правым защитником в «Реале» после серьёзной травмы Дани Карвахаля.