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Ямаль: Приятно, что фанатов «Барселоны» на стадионе «Реала» было слышно сильнее

27 Октября 2024 • 16:56 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дал комментарий после гостевой победы над «Реалом» со счётом 4:0. Молодого футболиста порадовала поддержка болельщиков.

«Мы пришли за этим. У нас была большая уверенность. Когда мы забили второй гол, то захотели большего, захотели забить как можно больше. Приятно, когда наших фанатов на чужом стадионе слышно сильнее, чем болельщиков соперника. Это что-то невероятное», - цитирует Ямаля Cadena SER.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в одиннадцати турах 30 очков. «Реал» располагается на второй позиции с 24 баллами в кармане.

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