В «Реале» выявили проблемы после фиаско в «эль класико»

«Реал» огорчил армию своих болельщиков по всему миру – команда Карло Анчелотти со счётом 0:4 проиграла «Барселоне» в «эль класико». Как сообщает Marca, в мадридском клубе после фиаско определили проблемы.

В последние дни игроки «Реала» отрабатывали игру против высокой оборонительной линии «Барселоны». Тем не менее, в субботу форварды «сливочных» регулярно попадали в офсайды. В «Реале» считают, что игрокам мешала невнимательность, ведь некоторые положения «вне игры» были очень глубокими.

Также в «Реале» считают проблемой физическое состояние команды. В Мадриде недовольны восстановлением и низкими показателями пробега.

Президент «Реала» Перес дал указание по замене Анчелотти на другого тренера