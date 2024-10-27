Президент «Реала» Перес дал указание по замене Анчелотти на другого тренера

«Реал» в субботу вечером разочаровал своих болельщиков, проиграв дома «Барселоне» со счётом 0:4. Как сообщает испанский Sport, президент мадридского клуба разочарован ситуацией и переживает по поводу результата этого сезона в целом.

Источник отмечает, что у Переса были сомнения по поводу целесообразности продления контракта с Анчелотти из-за возраста. Впрочем, итальянец заверял руководителя «Реала» в том, что у него есть силы продолжать работу. В итоге соглашение было продлено. Более того, Анчелотти призывал купить летом Килиана Мбаппе, говоря, что после этого трансфера «Реал» станет непобедимым. В реальности же получается иначе.

По данным источника, Флорентино Перес уже дал указание активизировать процесс прихода на тренерский мостик Хаби Алонсо на следующий год. Перес хочет, чтобы рулевой «Байера» заменил Анчелотти.