Анчелотти – после 0:4 в «эль класико»: «Я не жалею»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не жалеет о своём игровом плане на «эль класико». Как известно, в субботу вечером мадридская команда потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счётом 0:4.

«Я не желаю о своём плане на игру. Я в футболе 48 лет, поэтому не ошибусь, если скажу, что первый тайм был хорошим. В прошлый раз, когда мы проиграли «Барселоне» со счётом 0:4, мы в итоге выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, - цитирует Анчелотти Eurosport.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 2 ноября, - против «Валенсии» на выезде. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

В «Реале» недовольны Анчелотти