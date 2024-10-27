В «Реале» недовольны Анчелотти

«Реал» в субботу потерпел крупное домашнее поражение от «Барселоны» со счётом 0:4. Как сообщает Relevo, в последние месяцы уровень поддержки главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти снижается.
По данным источника, в стане руководства «сливочных» есть авторитетные голоса, которые недовольны Анчелотти. Они не разделяют некоторые решения итальянца, в частности его управление молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером. Эти люди уважают Анчелотти и ценят его вклад в истории клуба, но при этом считают, что наступает время перемен.
В то же время отмечается, что в раздевалке «Реала» наблюдается некоторая напряжённость.
вчера Мбаппе и ВИни после отличных пасов от партнеров зажали друг другу последний пас и не реализовали 2 100% момента в 1 тайме.....это ужас.....никакая "слава" или "влияние" не могут помешать игроку тупо отдать пас правее и партнер забьет гол в пустые...
по вратарю - Куртуа с сити пропустил аналогичный гол от Бернардо или как его там зовут....удар от Ямаля получился совершенным, его активно не прессинговали, Менди не успевал уже накрыть, он приложился от души - очень мощно и точно в девятку....какой вратарь, о чем ты говоришь....у них волшебник чтоли на воротах стоит?