В «Реале» недовольны Анчелотти

«Реал» в субботу потерпел крупное домашнее поражение от «Барселоны» со счётом 0:4. Как сообщает Relevo, в последние месяцы уровень поддержки главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти снижается.

По данным источника, в стане руководства «сливочных» есть авторитетные голоса, которые недовольны Анчелотти. Они не разделяют некоторые решения итальянца, в частности его управление молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером. Эти люди уважают Анчелотти и ценят его вклад в истории клуба, но при этом считают, что наступает время перемен.

В то же время отмечается, что в раздевалке «Реала» наблюдается некоторая напряжённость.