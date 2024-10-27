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В «Реале» недовольны Анчелотти

27 Октября 2024 • 15:32 Комментировать (4)

«Реал» в субботу потерпел крупное домашнее поражение от «Барселоны» со счётом 0:4. Как сообщает Relevo, в последние месяцы уровень поддержки главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти снижается.

По данным источника, в стане руководства «сливочных» есть авторитетные голоса, которые недовольны Анчелотти. Они не разделяют некоторые решения итальянца, в частности его управление молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером. Эти люди уважают Анчелотти и ценят его вклад в истории клуба, но при этом считают, что наступает время перемен.

В то же время отмечается, что в раздевалке «Реала» наблюдается некоторая напряжённость.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Cruyff
27 Октября 2024 в 16:05
глупое руков0дство пусть Перец сам попробует тренировать этих звездунов я уверен с Реалом будет также как в недавнем будущем было в ПСЖ
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NOBODY
27 Октября 2024 в 15:36
Гюлер не панацея - что-то не особо он играл в том же матче с Лиллем....Карло просил защитника, купили? нет, зато "игрушку" купили....
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Cruyff
27 Октября 2024 в 16:10
Панацея в том, что тройка Мбаппе Винни и Джуд не знают как разделить славу в команде или влияние. Жуниор частенько тянет одеяло на себя Мбаппе тоже самое только англичанин иногда не жадничает ищет партнёров ну и самое слабое это защита и вчерашний воротчик, гол от Ямаля это вратарская пенка
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NOBODY
27 Октября 2024 в 16:26
ну вот, заглючили комменты, написал и не отправилось....лень переписывать - кратко....
вчера Мбаппе и ВИни после отличных пасов от партнеров зажали друг другу последний пас и не реализовали 2 100% момента в 1 тайме.....это ужас.....никакая "слава" или "влияние" не могут помешать игроку тупо отдать пас правее и партнер забьет гол в пустые...
по вратарю - Куртуа с сити пропустил аналогичный гол от Бернардо или как его там зовут....удар от Ямаля получился совершенным, его активно не прессинговали, Менди не успевал уже накрыть, он приложился от души - очень мощно и точно в девятку....какой вратарь, о чем ты говоришь....у них волшебник чтоли на воротах стоит?
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