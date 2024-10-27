Флик наградил игроков «Барселоны» после разгромов «Баварии» и «Реала»

«Барселона» выдала просто шикарную неделю. В Лиге чемпионов команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Баварию» (4:1), а в чемпионате Испании – «Реал» (4:0). После «эль класико» тренер «сине-гранатовых» наградил подопечных двумя дополнительным выходными днями.

«Когда я пришёл, то хотел создать такую среду, в которой футболисты могли бы проявить себя наилучшим образом. У них блестящий менталитет. Теперь мы можем вернуться домой и отпраздновать эту победу. Я дал игрокам два дополнительных выходных!» - сказал Флик журналистам.

Следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 ноября, - против «Эспаньола» на своём поле.