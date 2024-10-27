Игрок «Барселоны» закурил в раздевалке после разгрома «Реала» в «эль класико»

В социальных сетях появились кадры из раздевалки «Барселоны». На этих кадрах команда Ханса-Дитера Флика празднует успех в «эль класико» - «сине-гранатовые» в субботу вечером разгромили на выезде «Реал» со счётом 4:0.

На видео видно, что изо рта голкипера «Барселоны» Войцеха Щесны выходит дым. Очевидно, поляк закурил прямо в раздевалке на «Сантьяго Бернабеу». Ранее Щесны признавался в том, что иногда продолжает купить, чтобы расслабиться.

Напомним, что в сентябре «Барселона» в срочном порядке подписала Войцеха Щесны после серьёзной травмы, которую получил Марк-Андре тер Штеген.