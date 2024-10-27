Ла Лига обратится в полицию после инцидента с Ямалем в «эль класико»

Ламин Ямаль стал автором одного из голов «Барселоны» в гостевом матче чемпионата Испании против «Реала». После гола 17-летний футболист столкнулся с оскорблениями, в том числе с оскорблениями на расовой почве.

Ла Лига в воскресенье выпустила заявление. В нём говорится о намерении немедленно обратиться в полицию по поводу оскорблений, которые имели место быть на «Сантьяго Бернабеу». Ла Лига осудила оскорбительное поведение болельщиков «Реала».

Напомним, что «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счётом 4:0. Авторами голов были Роберт Левандовски (дубль), Ламин Ямаль и Рафинья.

«Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико»