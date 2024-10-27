Раскрыта фраза Винисиуса в адрес Гави во время стычки в «эль класико»

В субботу вечером «Реал» на своём поле проиграл «Барселоне» со счётом 0:4. В концовке «эль класико» на поле произошла стычка между форвардом мадридцев Винисиусом Жуниором и полузащитником каталонцев Гави.

В ходе обмена любезностями Гави показал Винисиусу жест, подчёркивая, что «Барселона» смогла забить четыре гола на «Сантьяго Бернабеу».

«Да-да. Но зато в понедельник я получу «Золотой мяч», - ответил Винисиус, если верить El Chiringuito TV.

Винисиус Жуниор считается фаворитом на получение «Золотого мяча». Награда будет вручаться в понедельник, 28 октября.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге (30 очков), «Реал» идёт вторым (24 очка).