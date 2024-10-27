Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определился с будущим главного тренера команды Карло Анчелотти. Руководитель полностью доверяет итальянскому специалисту и не думает об увольнении, сообщает Todofichajes.

В прошлом сезоне «сливочные» под руководством Анчелотти стали чемпионами Испании и триумфаторами Лиги чемпионов УЕФА. 65-летний специалист тренирует мадридский гранд с июля 2021 года.

Накануне «Реал» потерпел крупное поражение от каталонской «Барселоны» на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» уступили принципиальному сопернику со счетом 0:4. После этой неудачи мадридцы отстают от каталонцев в Ла Лиге на шесть очков.

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