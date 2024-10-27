В «Реале» оценили 0:4 от «Барселоны»

«Реал» в субботу вечером проиграл в «эль класико» «Барселоне», причём крупно – со счётом 0:4. Клубное ТВ «сливочных» выпустило видео по итогам матча, в котором оценило результат.

«Хотя болельщики «Реала» не привыкли к поражениям, мы больше ничего не можем сделать, кроме как поздравить соперника и двигаться дальше. Хотя результат справедлив, счёт является чрезмерным. Единственная разница проявилась в завершении. Хотя, несомненно, это огромный удар. Нужно сделать выводы», - говорится в ролике в числе прочего.

«Реал» остаётся на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, но «Барселона» теперь опережает команду Карло Анчелотти на шесть очков.