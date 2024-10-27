«Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико»

В субботу вечером в чемпионате Испании встречались «Реал» и «Барселона». Каталонцы шокировали фанатов на «Сантьяго Бернабеу», выиграв «эль класико» со счётом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовски, а ещё по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья.

После третьего гола с трибун стадиона «Реала» доносились оскорбления в адрес Ламина Ямаля, в том числе на расовой почве. Мадридский клуб выступил с заявлением на этот счёт.

«Реал» решительно осуждает любое поведение, предполагающее расизм, ксенофобию и насилие в футболе и спорте. Сожалеем об оскорблениях, которые несколько фанатов произнесли вчера в одном из углов стадиона», - говорится в заявлении на сайте «сливочных».

«Реал» начал расследование с целью найти авторов оскорблений и применить к ним санкции.