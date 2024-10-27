Булыкин прокомментировал 0:4 в матче «Реала» и «Барселоны»

Экс-футболист сборной России и столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениям от центрального матча 11-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». «Сине-гранатовые» разгромили соперника со счетом 4:0.

«Для всех является неожиданным результат. Мадрид играл дома и 0:4 - это что-то непонятное, но такое случается. «Барса» использовала все моменты», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После вчерашнего успеха на счету каталонского гранда стало 30 баллов. Подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «королевский» клуб на шесть очков.