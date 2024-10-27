Левандовски оценил работу Флика после победы над «Реалом»

Центральный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о работе главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. Накануне «сине-гранатовые» на выезде разгромили мадридский «Реал» со счетом 4:0.
«Флик проделывает невероятную работу. Не только в отношении меня, а и других футболистов команды. Каждый игрок чувствует себя комфортно под его руководством. Мы доказали это во встрече с «Реалом». Понимаем друг друга без слов», - передает слова польского бомбардира инсайдер Фабрицио Романо.
После разгромной победы в Мадриде «сине-гранатовые» увеличили отрыв от «сливочных» до шести баллов.
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