Левандовски оценил работу Флика после победы над «Реалом»

«Флик проделывает невероятную работу. Не только в отношении меня, а и других футболистов команды. Каждый игрок чувствует себя комфортно под его руководством. Мы доказали это во встрече с «Реалом». Понимаем друг друга без слов», - передает слова польского бомбардира инсайдер Фабрицио Романо.