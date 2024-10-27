Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Реалом» (4:0) в чемпионате Испании.

«Барселона» забила, а «Реал» хотел отыграться и всё время попадал на контратаки. Конечно, первый и второй гол сыграли свою роль, а дальше уже без разницы - три или четыре пропускать.

То, что «Реал» не забил и проиграл всухую, это необъяснимо, так как «Барселона» четыре забила и могла ещё больше даже забить», - сказал Булыкин.

26 октября «Барселона» на «Сантьяго Бернабеу» разгромила «Реал» со счётом 4:0. «Сине-гранатовые» набрали 30 очков после 11 матчей и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» с 24 очками идёт на второй строчке.