В Испании раскритиковали игру Мбаппе после разгрома «Реала» 0:4

В матче 11-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле разгромно уступил каталонской «Барселоне» со счетом 0:4. После этой встречи испанские СМИ раскритиковали игру звездного форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Дебютное «эль класико» для Мбаппе стало провалом. Он показал плохую игру и целых восемь раз попал в офсайд. Килиан выглядел робким и жалил без яда», - говорится в материале журналистов AS.

Напомним, что французский нападающий пополнил ряды мадридского гранда в летнее трансферное окно. Мбаппе заключил с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет. В текущем сезоне Ла Лиги 25-летний нападающий отметился шестью забитыми мячами в десяти встречах.